O Irão arrancou o grupo A da fase de apuramento para o Mundial 2022 com um triunfo frente à Síria, por 1-0.



Mehdi Taremi não marcou mas teve um papel decisivo na vitória iraniana. À passagem do minuto 56, o avançado do FC Porto fugiu à defesa contrária e rematou para defesa incompleta do guarda-redes Alma. Na recarga, Alireza Jahanbakhsh atirou a contar e resolveu a partida.



Com esta vitória o Irão lidera, à condição, o grupo A da zona asiática de apuramento para o torneio que se vai jogar no Qatar no próximo ano.