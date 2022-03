Apurado e cabeça de série, Portugal vai estar em condições favoráveis no sorteio da fase de grupos do Mundial 2022, que tem lugar nesta sexta-feira, no centro de convenções de Doha, no Qatar (às 17h, hora portuguesa).

A Seleção Nacional beneficia de ser 8.ª classificada no ranking FIFA, de acordo com a última atualização antes do sorteio – feita esta quinta-feira, 31 de março –, e garantiu a última vaga no pote 1, que conta também com o anfitrião Qatar.

Apesar do estatuto de cabeça de série evitar o enfrentamento com a maioria dos favoritos ao título na fase de grupos, a «equipa das quinas» não está ainda assim livre de alguns candidatos que caíram para o pote 2: desde logo, com a Alemanha, campeã em 2014, à cabeça, mas também a Croácia, finalista em 2018, ou o Uruguai, que foi o carrasco de Portugal nesse Mundial da Rússia.

A distribuição pelos potes é feita de acordo com o ranking FIFA atual. Porém, ainda há três vagas por preencher de seleções que, quando se qualificarem (em junho), irão integrar o pote 4, juntamente com as de ranking mais baixo.

Refira-se ainda que, como é habitual, seleções da mesma confederação não poderão ser integradas no mesmo grupo, exceção feita às da UEFA, uma vez que haverá 13 equipas europeias presentes. Ou seja, cinco em oito grupos vão ter de ter duas seleções europeias.

A sorte portuguesa anda à roda no Qatar já amanhã. Fernando Santos bem pode cruzar os dedos.

Distribuição dos potes do sorteio:

Pote 1: Qatar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal.

Pote 2: Países Baixos, Dinamarca, México, Alemanha, Estados Unidos, Uruguai, Suíça e Croácia.

Pote 3: Senegal, Irão, Japão, Marrocos, Sérvia, Polónia, Coreia do Sul e Tunísia.

Pote 4: Canadá, Camarões, Equador, Arábia Saudita e Gana + Vaga 1* , Vaga 2** e Vaga 3*** .

*VAGA 1: País de Gales - Escócia/Ucrânia

**VAGA 2: Costa Rica - Nova Zelândia

***VAGA 3: Peru - Emirados Árabes Unidos/Austrália