O Sporting e o Benfica estão entre os clubes que mais jogadores participantes no Mundial 2022 formaram nos seus escalões jovens, numa lista liderada pelo Ajax, indica o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES).

O Ajax, dos Países Baixos, lidera a lista, com 11 jogadores formados nas suas camadas jovens, sendo que são considerados como clubes de formação «os jogadores que ficaram por pelo menos três anos entre as épocas dos seus 15 aos 21 anos de idade» num determinado clube.

Seguido do Ajax está, e muito devido à participação da Costa Rica, o Deportivo Saprissa, com dez jogadores. O pódio é fechado com o Al Sadd, do Qatar, com nove, também muito devido à participação da seleção anfitriã na competição.

É depois que surge o Sporting que, a par de Dínamo Zagreb (Croácia) e de Independiente del Valle (Equador), é o quarto clube que mais jogadores formou e que participaram no Mundial 2022: um total de oito, no caso dos leões repartidos por duas seleções nacionais.

Depois, há 11 clubes com sete jogadores, um deles o Benfica, sendo que também estão distribuídos por duas seleções. Os outros clubes com sete jogadores formados por si são Manchester City, Liverpool (Inglaterra), Barcelona, Real Madrid (Espanha), Partizan, Estrela Vermelha (Sérvia), PSG (França), River Plate (Argentina), Genk (Bélgica) e Basileia (Suíça).

O Sporting viu mesmo os oito jogadores formados em questão passarem todos à fase a eliminar, assim como Ajax (oito de 11) e Dínamo Zagreb (oito em oito). Foram os três clubes que, quanto a jogadores formados, tiveram maior representação após a fase de grupos. Dos sete formados no Benfica, seis passaram a fase de grupos.

O FC Porto surge no lote de clubes com cinco jogadores formados (todos da mesma seleção), no caso na 22.ª posição, empatado com mais 13 clubes, sendo que também os cinco atletas em questão passaram às fases a eliminar.