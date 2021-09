A Espanha venceu esta noite o Kosovo, por 2-0, em jogo do grupo B da qualificação para o Mundial 2022.

Pablo Sarabia, reforço do Sporting, e Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, começaram no banco e viram Pablo Fornals inaugurar o marcador aos 32 minutos, após assistência de Morata, numa bela jogada coletiva.

No segundo tempo, e já com Sarabia em campo, a formação visitante fechou o marcador, com um golo aos 90 minutos de Ferran Torres.

A Espanha aproveitou para ganhar pontos à Suécia na luta pela liderança do grupo: a seleção nórdica perdeu na Grécia por 2-1. Assim, la roja tem 13 pontos em seis jogos, ao passo que o conjunto sueco tem nove pontos em quatro partidas.