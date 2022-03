O selecionador da Turquia, Stefan Kuntz, não deu importância ao jogo de Portugal com a Sérvia, que ditou que a seleção das Quinas tivesse de disputar o play-off de acesso ao Mundial 2022. Além disso, o germânico destacou a experiência de Fernando Santos.

«Já passou muito tempo desde o jogo da Sérvia. Para fazeres um bom jogo precisas de sorte e boas performances dos teus jogadores. Tenho de respeitar o selecionador adversário, está aqui há oito anos, eu nem há oito meses. Treinou vários clubes e na Grécia, tem muita experiência e sabe como resolver estas situações. Não vivo no passado, analiso os jogos mas foco-me no que a minha equipa tem de fazer», disse em conferência de imprensa.

Kuntz vincou que o plano de jogo da Turquia vai passar por «agir e também reagir» e preferiu não individualizar a valia de Cristiano Ronaldo.

«Queremos mostrar que podemos bater-nos com as grandes equipas da Europa. Não jogamos só contra Ronaldo, mas sim contra 11 jogadores que têm uma boa carreira. Estou convencido que os meus defesas estão prontos para o desafio», observou.

O selecionador da Turquia também minimizou as ausências no lado português.

«Joguei contra Portugal na final de sub-21 [quando treinava a Alemanha] e sei quantos jogadores têm a aparecer. Quando alguém tem a sua primeira oportunidade joga sempre no seu máximo. Estão em muito boas condições», analisou.

Huntz revelou ainda que a Turquia não treinou as grandes penalidades e admitiu que Merih Demiral está «muito contente» pela oportunidade de defrontar Ronaldo, pois são «bons amigos».

Portugal joga diante da Turquia nas meias-finais do caminho C do play-off de apuramento para o Mundial do Qatar, no Estádio do Dragão, às 19h45. Pode acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.

Caso vença, a turma das Quinas joga na final frente ao vencedor do Itália-Macedónia do Norte, também no Dragão, dia 29 de março, à mesma hora.