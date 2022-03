Apesar da derrota no play-off de acesso ao Mundial 2022 contra a Polónia e de ter 40 anos, Zlatan Ibrahimovic frisou que não se vai retirar da seleção da Suécia. O avançado do AC Milan contou que já avisou o selecionador sueco das suas intenções.



«Estamos muito dececionados, tínhamos muita vontade de nos qualificarmos. Queria jogar o Mundial. Foi um jogo equilibrado. Tivemos oportunidades de marcar e eles também, mas na segunda parte eles fizeram o golo cedo e aí tivemos de ir atrás do resultado», começou por dizer à TV4.



«Vou continuar a jogar enquanto sentir forças para tal. Já disse isso ao Janne Andersson [selecionador], que acho que percebeu. Ele e todos os que aqui estiveram viram um animal diferente e ficaram contentes com isso, por isso vou seguir», concluiu.



Zlatan leva 62 golos em 121 jogos pela Suécia.



