Portugal defronta a Suíça esta terça-feira na luta por um lugar nos quartos de final e um dos jogadores à disposição do selecionador Murat Yakin começou a carreira com um nome errado. Falamos de Eray Coemert, atual central do Valencia, que deu os primeiros pontapés na bola com o nome de Eray Cümart.

Formado no Basileia, Coemert foi inicialmente emprestado ao Lugano e depois ao Sion, antes de regressar ao clube de origem. Nestes primeiros passos na carreira, Coemert chamava-se ainda Cümart, Eray Cümart. A mudança de apelido aconteceu devido a um erro de registo ainda antes de Eray nascer, quando os avós emigraram da Anatólia, da Turquia, para a região de Basileia. A família Coemert aterrou na Suíça com o apelido de Cümart e só quando o jovem Eray regressou a Basileia é que o erro foi corrigido e Eray passou a ser Coemert.

Foi com a mudança de apelido que o jogador deu um assalto significativo na carreira. A partir de 2018 começou a afirmar-se no Basileia, em 2019 foi chamado pela primeira vez à seleção e, já em janeiro de 2022, mudou-se para a liga espanhola para assinar pelo Valencia, onde atualmente é titular na equipa onde jogam os portugueses Thierry Correia e André Almeida.

Esta terça-feira será pouco provável vermos o central de 24 anos em campo, uma vez que será apenas a quarta opção para o eixo defensivo da seleção helvética, atrás de Akanji, Elvedi e Schär.

Este texto foi baseado no perfil de Era Coemert, que pode ler no dossier dedicado à seleção da Suíça, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.