Estavam cumpridos 48 minutos do jogo do Grupo G do Mundial 2022 quando a Suíça se colocou em vantagem frente aos Camarões, com um golo de um jogador nascido... nos Camarões.

Breel Embolo, o autor do golo, nasceu em Yaoundé, capital camaronesa, há 25 anos. Aos cinco anos, na sequência da separação dos pais, mudou-se com a mãe para a Europa (primeiro para França, depois para a Suíça).

Com este golo aos Camarões, na jornada inaugural do Mundial 2022, passa a somar 12 golos em 60 internacionalizações.