A Suíça deu a conhecer, esta quarta-feira, os 26 futebolistas convocados para o Mundial 2022, com o avançado Haris Seferovic, cedido pelo Benfica ao Galatasaray, a ser um dos nomes da lista do selecionador Murat Yakin.

O médio luso-suíço Edimilson Fernandes, do Mainz, primo do ex-Benfica Manuel Fernandes e do ex-Sporting Gelson Fernandes, também é um dos nomes de um elenco que tem, entre outras figuras de destaque nos helvéticos, Xherdan Shaqiri ou Granit Xhaka.

De forma inédita numa fase final de uma grande competição de seleções vão estar Michael Aebischer, Fabian Frei, Ardon Jashari, Phillip Kohn, Noah Okafor, Renato Steffen e Fabian Rieder.

A Suíça está no grupo G, com Brasil, Camarões e Sérvia.