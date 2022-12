Murat Yakin, selecionador da Suíça, destacou a boa reação da sua equipa na vitória frente à Sérvia (3-2) e já abordou o encontro com Portugal nos oitavos de final do Campeonato do Mundo que está a decorrer no Qatar.

«Começámos muito bem e logo a seguir passámos por um momento complicado, mas a equipa reagiu bem. Houve muitas emoções à solta, o futebol é assim mesmo e quando se ganha torna-se muito divertido. Conseguimos um grande resultado», começou por enunciar o selecionador helvético em conferência de imprensa após o final do jogo.

Murat Yakin revelou que apostou nas transições rápidas para chegar à vitória. «Sabíamos que a Sérvia estava obrigada a atacar e que teríamos possibilidades de efetuar rápidas transições, com muito espaço nos flancos. E foi assim que surgiram os nossos golos. Depois de um jogo como este, sentes um grande vazio quando cais em ti de repente. Mas é um vazio fabuloso», acrescentou.

A Suíça qualificou-se no segundo lugar do Grupo H, atrás do Brasil e cruza, agora, com Portugal, nos oitavos de final. «Portugal? Se entrarmos bem no jogo e se a nossa tática funcionar, tudo é possível», referiu ainda.

Granit Xhaka, capitão da Suíça e eleito Melhor em Campo frente à Sérvia, também já abordou o próximo jogo com Portugal. «Foi um jogo com muitas emoções e as emoções fazem parte do futebol. Queríamos concentrar-nos no jogo, estamos nos oitavos de final e estamos felizes. Fizemos um grande jogo, sabíamos que a Sérvia era muito perigosa. Acho que a vitória foi merecida. Agora, queremos causar problemas a Portugal nos oitavos de final», atirou.