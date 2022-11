O selecionador de Inglaterra, Gareth Southgate, explicou a ausência do avançado Tammy Abraham, da Roma de José Mourinho, da convocatória para o Mundial 2022 com o momento de forma e os golos nesta fase mais próxima da competição.

«O Tammy teve uma sequência pobre de golos na altura errada [ndr: 19 jogos, quatro golos em 2022/23]. Não é um caso em que estamos a três ou quatro semanas do primeiro jogo. Estamos a dez dias, por isso a forma pode ser importante», referiu Southgate.

«Estamos atentos à forma dele no clube, mas não sabemos como eles estão até os vermos com os nossos próprios olhos, cara a cara. Não temos um quadro total até trabalharmos com eles e ver como é que eles treinam uns com os outros», disse, ainda, o técnico, que leva Callum Wilson, do Newcastle, ao Qatar. O avançado dos magpies (10 jogos, seis golos em 2022/23, três deles nos últimos três jogos) não é internacional desde outubro de 2019 e apenas jogou quatro vezes pela seleção principal.

Falando mais concretamente de Wilson, Southgate disse: «Ainda não tive oportunidade de falar com o Callum. A minha prioridade, nestes dias, são as notícias difíceis e tristes. A natureza destas conversas faz lembrar o quanto significa para um jogador ir a um Mundial. É um grande dia, mas tivemos algumas desilusões», reconheceu.

Southgate explicou ainda a chamada do médio Kalvin Phillips, que tem apenas 54 minutos em 2022/23 pelo Manchester City, tendo sido sempre suplente utilizado nos quatro jogos que disputou.

«O Kalvin jogou na última noite, está livre de lesões. Estamos conscientes de que ele não vai poder jogar sete vezes 90 minutos, isso não vai ser possível, mas ele está apto», disse, notando ainda que Kyle Walker, afetado por questões físicas, ainda não «está de volta aos treinos completos, mas vai estar apto antes do fim da fase de grupos».

Outro dos nomes de destaque na lista é James Maddison, do Leicester, que apenas foi internacional por uma ocasião e já em novembro de 2019. «Eu falei com o James esta manhã. Havia muita especulação e nós decidimos, há algumas semanas, que ele iria estar na equipa», apontou.