A luta pela sobrevivência abriu a jornada de sábado do Mundial 2022 e a Austrália, a única equipa que terminou a 1.ª jornada do Grupo D sem pontos, venceu a Tunísia por 1-0 e evitou a eliminação imediata do Mundial 2022.

Os Socceroos entraram melhor no jogo e foram-se superiorizando aos africanos nos duelos. Focada nos equilíbrios defensivos a apostar essencialmente nas transições ofensivas, a Tunísia acabou por sofrer numa jogada em que foram invertidos os planos estratégicos vistos até aí: num ataque rápido, Mitchell Duke cabeceou com excelência para o golo aos 23 minutos.

Em desvantagem no marcador, a Tunísia teve de abandonar a estratégia cautelosa inicial e terminou a primeira parte com já maiores períodos de posse e bola e mais perigosa. Msakni, o melhor dos tunisinos, desperdiçou uma grande oportunidade perto do descanso, já depois de Souttar ter negado o golo a Drager.

Na segunda parte, a Tunísia continuou a fazer pela vida, mas a batalha pela felicidade esbarrou na muralha defensiva que os australianos ergueram após estarem em vantagem. Juntaram as linhas e saíram apenas cirurgicamente, em transições rápidas, na direção da baliza tunisina. Defender bem é uma arte de sincronismo e hoje, ao fim de 14 jogos seguidos sempre a sofrer em jogos de Mundiais, a seleção da Oceânia teve uma clean-sheet.

A posse de bola dos africanos foi esmagadora, mas faltou capacidade para abrir espaços e o jogo terminou sem que Mathew Ryan, guardião dos Socceroos fosse posto à prova muitas vezes. Quando eles surgiram, ou faltava o necessário sangue-frio, ou Souttar (enorme exibição) aparecia para salvar.

A Austrália, sem grandes argumentos, mas sólida e combativa, respondeu à altura após a goleada sofrida na entrada em cena diante da campeã mundial França. Soma os primeiros pontos neste Mundial e vai discutir um lugar nos oitavos de final no jogo com a Dinamarca na próxima quarta-feira.