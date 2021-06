Após uma derrota no amigável frente ao Japão em março, a Coreia do Sul voltou aos triunfos e logo com uma goleada frente ao Turquemenistão, em jogo para o grupo H da fase de apuramento asiática para o Mundial 2022.



A formação orientada pelo português Paulo Bento chegou ao intervalo com uma vantagem confortável no marcador fruto dos golos de Hwang, aos nove minutos, e de Nam Tae-Hee, aos 45+2.



Na segunda metade do encontro, os sul-coreanos chegaram à goleada. Kim Young-Gwon fez o 3-0 aos 56 minutos e Kwon Chang-Hoon fez o quarto golo aos 62 minutos. Hwang bisou e fixou o resultado final ao minuto 72.



Esta vitória expressiva permitiu à Coreia do Sul colocar-se na liderança do grupo H em igualdade pontual com o Líbano e mais quatro pontos que o Turquemenistão.



O resumo da partida: