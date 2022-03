Os defesas Demiral (ex-Sporting) e Serdar Aziz (Fenerbahce) treinaram com a restante equipa da Turquia esta terça-feira, em Gondomar.

Depois de falharem a sessão de segunda-feira devido a problemas físicos, os dois jogadores já estiveram à disposição de Stefan Kuntz, segundo a informação publicada no site oficial da federação turca. Desta forma, a Turquia prepara o jogo de quinta-feira frente a Portugal, do play-off de acesso ao Mundial2022, sem qualquer baixa.

A equipa turca volta a trabalhar na manhã desta quarta-feira no Estádio São Miguel e tem nova sessão marcada para as 18h30, no Estádio do Dragão, palco do duelo com Portugal no dia seguinte.

Em caso de vitória, a seleção portuguesa disputa a final do caminho C do play-off também no Dragão, diante da Itália ou da Macedónia do Norte, no dia 29.