Antigo futebolista e atual membro do Conselho de Administração da Federação Turca de Futebol (TFF) e responsável pela seleção nacional, Hamit Altintop sublinhou esta segunda-feira o objetivo da qualificação para a final do play-off de acesso ao Mundial 2022, no duelo com Portugal.

Já instalado no Porto, Altintop reconheceu a dificuldade do percurso no play-off – o vencedor do Portugal-Turquia defronta o vencedor do Itália-Macedónia do Norte na final – mas deu como exemplo as «fraquezas» da seleção lusa vistas ante a Sérvia e o jogo particular que os turcos venceram em 2012, por 3-1, no Estádio da Luz, com o próprio Altintop em campo.

«Podemos dizer que é o sorteio mais difícil, mas sabemos o que pode acontecer em jogos únicos como este. Quando olhamos para Portugal… ganharam o Europeu, tem jogadores muito valiosos, mas conseguimos ver as suas deficiências e fraquezas no último jogo em casa contra a Sérvia», começou por dizer, em declarações à imprensa turca.

«Queremos transformar isso numa oportunidade. Acreditamos na nossa equipa. Em 2012, quando eu ainda jogava, o Pepe e o Cristiano Ronaldo também estiveram em campo e vencemos por 3-1. Sim, foi um particular, mas mesmo assim vencemos. Podemos repetir isso na quinta-feira», defendeu, acreditando que os portugueses são favoritos, mas têm um fator que pode pesar. «Estamos a jogar em Portugal, a pressão estará sobre eles», disse.

O Portugal-Turquia joga-se a partir das 19h45 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, num jogo que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.