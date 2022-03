A Turquia treinou na máxima força no Estádio do Dragão, esta quarta-feira, véspera do embate com Portugal, na meia-final do play-off de acesso ao Mundial do Qatar.

À semelhança do que já tinha acontecido na sessão desta terça-feira, Merih Demiral e Serdar Aziz voltaram a marcar presença no relvado, pelo que Stefan Kuntz contou mesmo com os 27 jogadores, naquela que foi a segunda sessão do dia, depois dos trabalhos esta manhã em Gondomar, onde a equipa turca treinou nos últimos dias.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores recriaram-se com bola e até aproveitaram para tirar uma fotografia em grupo. Seguiu-se um exercício no círculo de meio-campo, com trocas de passe e movimentos de receção de bola, em que os três guarda-redes estiveram incluídos.

Nota ainda para um momento caricato, em que a rega do Dragão ligou de forma inesperada e molhou mesmo alguns dos jogadores turcos, que se afastaram rapidamente daquela zona.

O palco do duelo da meia-final também já se encontra com bandeiras portuguesas nas bancadas, uma por cada assento.

Portugal e Turquia medem forças esta quinta-feira, no caminho C do play-ff de apuramento para o Mundial 2022. Pode acompanhar o jogo, que tem início marcado para as 19h45, AO MINUTO no Maisfutebol.

Em caso de vitória, a equipa das Quinas defronta a Itália ou a Macedónia do Norte na final, também no Dragão, a 29 de março.