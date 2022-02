A FIFA decidiu manter a Rússia no play-off do Mundial 2022, mas cancelou a realização de jogos de seleção no país devido à guerra com a Ucrânia.

Assim, o organismo que tutela o futebol mundial permite que as seleções russas joguem em campo neutro, sem espectadores e sem hino, e sob a designação da sua federação nacional e não do país.

Em comunicado, a FIFA afirma que a decisão foi tomada por unanimidade pelas seis confederações que a compõem.

Adversária dos russos nas meias-finais do play-off, a Polónia reagiu de imediato, reiterando que não pretende entrar em campo.

«Perante a invasão russa da Ucrânia, condenada por quase todo o mundo, esta é a única decisão que podemos tomar. Ir a jogo com a seleção russa seria uma desgraça não só para aqueles que representamos, mas para toda a comunidade do futebol. Seria uma negação de solidariedade à nação ucraniana», referiu.

A federação polaca vai mais além, e pede à FIFA uma reação à «brutal violência que observamos diariamente no território da independente Ucrânia». «Se a Política de Direitos Gumanos da FIFA é mais do que algumas palavras num papel, chegou a altura de colocá-las em prático, excluindo a seleção russa da qualificação para o Mundial», acrescenta.

Para além do comunicado publicado pela federação polaca, também o presidente do organismo comentou a posição da FIFA nas redes sociais.

«A decisão da FIFA é inaceitável. Não estamos interessados em participar neste jogo de aparências. A nossa posição permanece intacta: a seleção polaca NÃO VAI JOGAR com a Rússia, seja qual for o nome que lhe seja nada», refere Cezary Kulesza.

