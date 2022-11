Na antevisão do Uruguai-Portugal, nesta segunda-feira às 19h00, Rodrigo Bentancur elogiou em particular dois jogadores portugueses.

«Não falei com ele [aqui no Mundial no Qatar]. A última vez que falei foi quando joguei contra o Manchester United. Tivemos sempre uma boa relação. É uma grande pessoa, amanhã [segunda-feira] vou cumprimentá-lo e vamos dar um grande abraço», disse o médio que alinha no Tottenham em conferência de imprensa.

A seguir, Bentancur falou também sobre Pepe, que, como confirmou Fernando Santos, será titular. «Todos conhecemos o Pepe. Um jogador incrível, com uma carreira incrível. Defrontá-lo vai ser um desafio para nós, mas temos as nossas armas. Vamos a tratar de ver quais são as suas debilidades e atacar por esse lado», apontou.

Para o centrocampista, a estratégia para travar Portugal passa pela capacidade de «marcar em cima» e pela eficácia no contra-atraque, dando a entender um Uruguai com uma disposição conservadora e clínica.

«Tem jogadores importantíssimos, mas nós também temos e que chegam em grande forma a este Mundial. Vamos ter uma defesa compacta, porque eles sabem rasgar bem as linhas. Não podemos deixar que pensem muito e é estar sempre em cima. Vamos aproveitar as nossas armas, temos um bom contra golpe», perspetivou.