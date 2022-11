O Uruguai está no Grupo H do Mundial 2022, precisamente o de Portugal e onde estão também o Gana e a Coreia do Sul. A seleção sul-americana tem no ex-Benfica Darwin Núñez uma das principais figuras e o avançado garante que vão ao Qatar para erguer o troféu.

«Queremos ir longe, o nosso objetivo é ganhar o Mundial. O primeiro jogo é contra a Coreia do Sul e o primeiro objetivo é vencer», disse Darwin em declarações aos jornalistas, reproduzidas pela ESPN.

No ataque, o jogador do Liverpool tem a concorrência dos «pesos pesados» Edinson Cavani e Luis Suárez.

«Há alguns anos, via [o Mundial] na televisão e hoje estou aqui com todas as 'feras'. Estou feliz com este momento. É hora de continuar a trabalhar, isto está apenas a começar para mim. Com humildade e pés no chão chega-se longe. Suárez e Cavani são ídolos da seleção. Tenho de segui-los, porque são referências», vincou.

«Dizem-me para ter calma, para não ficar nervoso, que somos todos iguais, todos jogadores. Sabemos que não somos favoritos, sabemos bem que vamos lutar contra qualquer seleção. Eles dizem-me para ficar calmo e fazer as minhas coisas», revelou ainda.

Darwin considerou também que está «a atravessar um bom momento» no Liverpool.

«Foi difícil adaptar-me no Liverpool, é verdade, mas acho que agora estou a entender mais o jogo que os meus companheiros jogam. Sou novo no clube e tenho de aprender o que o treinador [Jürgen Klopp] me está a pedir. Sempre que tenho de jogar tento fazer o meu melhor», rematou.