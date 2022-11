O selecionador do Uruguai não tem dúvidas: o jogo desta segunda-feira com Portugal vai ser equilibrado, à semelhança do que tem acontecido com a mairia dos encontros deste Mundial.

«Respeitamos todos os adversários. Já vimos o equilíbrio que se tem verificado nos jogos neste Mundial. Aliás, também Portugal teve dificuldades frente ao Gana. Queremos ganhar, é para isso que estamos cá, mas sabemos que todos dão o melhor de si e qualquer resultado é possível», disse Diego Alonso na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da 2.ª jornada do Grupo H.

O técnico «charrua» realçou a qualidade individual e coletiva de Portugal, cujo trabalho, lembrou, tem sido consolidado por Fernando Santos. «Têm uma grande variabilidade no jogo, é uma equipa completa, muito boa. Além de todas as individualidades que têm, ainda têm um treinador que os lidera há muito tempo. Mas nós também temos as nossas armas, as nossas virtudes, que nos tornam igualmente perigosos», avisou.

Portugal e Uruguai voltam a medir forças quatro anos depois do Mundial 2018, quando a equipa das quinas ficou pelo caminho após perder com a seleção sul-americana por 2-1 nos oitavos de final. Para Diego Alonso, não há pontos de contacto entre os dois encontros.

«Todos os jogos têm histórias distintas. Não creio que este jogo venha a ser igual. Há muitos jogadores diferentes dessa altura. Vamos procurar ser competitivos e ganhar um jogo que será certamente muito equilibrado», assumiu, considerando que ter os sportinguistas Coates e Ugarte, e o ex-benfiquista Darwin Núñez à disposição «não é uma vantagem» no que respeita ao conhecimento sobre Portugal.