O selecionador do Uruguai, Diego Alonso, justificou o afastamento do Mundial 2022 com segundo golo sofrido diante de Portugal, na conversão de um penálti após mão de Giménez dentro da área.

O técnico da celeste lembrou que a FIFA já admitiu o erro de avaliação no lance e que, segundo os critérios, ficariam com menos um golo sofrido e à frente da Coreia do Sul, embora ambos tenham terminado o Grupo H com quatro pontos.

«Fizemos tudo o que tínhamos de fazer para passar à próxima fase. Fizemos tudo. Mas, depois fomos impedidos pelo árbitro. Isto é futebol. Vamos para casa com um sabor amargo. Tivemos hoje um penálti e, no jogo com Portugal, a FIFA comunicou-nos que errou. E, por isso, estamos fora. Não pelo empate com a Coreia do Sul, mas por causa do penálti com Portugal. A FIFA errou», sublinhou após o triunfo, por 2-0, sobre o Gana, sem garantir que vai continuar no cargo.

«Não posso dizer nada dos meus jogadores. Fizeram tudo. Deram tudo. Sobre a minha continuidade, vamos deixar passar alguns dias e depois conversamos», atirou.

Já o capitão Luis Suárez, que viveu momentos de desespero na reta final do encontro e saiu em lágrimas, deixou duras críticas à FIFA.

«Fomos prejudicados nos jogos com Portugal e Gana. Por isso, estamos fora do Mundial. Penáltis incríveis que não foram assinalados. E contra nós, tudo se assinala. Não é uma desculpa, mas também não podemos ficar calados. Quis ver os meus filhos depois de um jogo no estádio e a FIFA proibiu. Não deixou. Mas, depois jogadores da França podem ter os seu filhos quase no banco de suplentes. Isto tem de mudar. O Uruguai tem de ter mais força. A FIFA está contra o Uruguai», rematou.