Emoções fortes no final do Uruguai-Gana. A seleção sul-americana venceu os africanos por 2-0, mas ficou fora dos oitavos de final do Campeonato do Mundo pela diferença de um golo.

Numa primeira fase, os jogadores da seleção celeste contestaram a arbitragem do alemão Daniel Sieber, mas depois não conseguiram esconder a enorme desilusão ditada pelo afastamento do Mundial.

Vários jogadores não conseguiram conter as lágrimas, com Luis Suárez entre os mais desiludidos.

