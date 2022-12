Nos quartos de final do Mundial 2010, Uruguai e Gana defrontaram-se num duelo intenso e decidido apenas nos penáltis. No último minuto do prolongamento, no entanto, a partida podia ter caído para os ganeses.

Após uma confusão na área, só Luis Suárez conseguiu evitar o golo da seleção africana, com um corte com a mão mesmo em cima da linha de golo. O avançado foi expulso, mas Gyan falhou o castigo máximo e os uruguaios acabaram por vencer nos penáltis.

12 anos depois, num duelo do grupo de Portugal, as duas equipas voltam a defrontar-se, e novamente num Campeonato do Mundo.

Curiosamente, foi Suárez o porta voz do Uruguai antes da partida desta sexta-feira. Um jornalista ganês questionou o experiente jogador sobre esse lance e afirmou que no Gana o chamam de «diabo».

«Não tenho de pedir desculpas por isso. O jogador do Gana é que falhou o penálti, não fui eu. Talvez me desculpasse se fizesse uma falta, lesionasse o jogador e fosse expulso. Mas nesta situação, o árbitro assinalou penálti, levei um vermelho e o resto não é culpa minha, eu não falhei o penálti. Se calhar o jogador que falhou o penálti também teria feito o mesmo que eu. Não é responsabilidade minha», disse, em conferência de imprensa.

Gana e Uruguai defrontam-se esta sexta-feira, a partir das 15h00. O Gana está em segundo lugar do grupo, atrás de Portugal. O Uruguai é último, com o mesmo ponto da Coreia do Sul.