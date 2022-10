A seleção do Uruguai divulgou nesta sexta-feira a primeira lista de 55 nomes pré-convocados para o Mundial do Qatar.

Os sportinguistas Sebastián Coates e Manuel Ugarte integram o lote escolhido por Diego Alonso, tal como os ex-Benfica Darwin Núñez e Jonathan Rodríguez. Destaque ainda para a presença de Ronald Araújo, numa altura em que o defesa-central do Barcelona está em dúvida para a competição, isto depois de se ter lesionado precisamente ao serviço da seleção.

O Uruguai, recorde-se, é adversário de Portugal no Grupo H, tal como Gana e Coreia do Sul. A prova arranca a 20 de novembro e a lista final de convocados poderá contar com 26 jogadores.