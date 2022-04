Quatro anos depois da Rússia, os destinos de Portugal e Uruguai voltam a cruzar-se, agora do Mundial 2022. As duas seleções - teoricamente as mais fortes do Grupo H, defrontam-se a 28 de novembro na segunda jornada.

O que fez até chegar ao Qatar: terminou a fase de apuramento da CONMEBOL no terceiro lugar, apenas atrás de Brasil e Argentina, as maiores potências da América do Sul. Os «charruas», como são conhecidos, garantiram o bilhete para o Qatar na penúltima jornada, graças a uma vitória sobre o Peru. Darwin (Benfica) e Coates e Ugarte, ambos do Sporting, são os nomes que dizem mais a Portugal, mas esta seleção está rodeada de jogadores de classe mundial e que pertencem às fileiras de alguns dos mais importantes clubes europeus. Ronald Araújo (Barcelona), Fede Valverde (Real Madrid), Cavani (Manchester United), José Giménez e Luis Suárez, do Atlético Madrid. Suárez terminou a fase de apuramento sul-americana com oito golos e foi o melhor marcador dos uruguaios. No último jogo da campanha, diante do Chile 2-0) inaugurou o marcador em grande estilo, com uma execução de bicicleta que lhe permitiu ultrapassar Messi e tornar-se no melhor marcador de sempre em qualificações sul-americanas para Mundiais.

Presenças em Mundiais e desempenho: 13 presenças em Campeonatos do Mundo e dois títulos. Em 1930, na primeira edição da prova, e em 1950, quando bateram o Brasil no Maracanã. Entre as melhores participações contam-se ainda mais três meias-finais: 1954, 1970 e 2010.

Mano a mano com Portugal: há quatro anos, na Rússia, bateram Portugal nos oitavos de final por 2-1, com um bis de Edinson Cavani a deixar os comandados de Fernando Santos fora da prova. Além desse jogo, as duas seleções defrontaram-se apenas noutras duas ocasiões. Em 1972, na Taça da Independência (ou Minicopa) - competição organizada pelo Brasil no âmbito da comemoração da independência dos 150 anos a independência daquele país - registou-se um empate a um golo. Seis anos antes, às portas do Mundial de Inglaterra, Portugal venceu por 3-0.