Matias Vecino, jogador do Inter de Milão, está infetado com covid-19, e vai falhar os jogos do Uruguai contra Peru e Chile, da fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2022.



O médio de 30 anos, que conta com mais de 50 internacionalizações pelos «charruas», deixou a concentração e foi substituído por Fabricio Díaz, futebolista do Liverpool de Montevideo.



Vecino é o segundo jogador do campeão de Itália a testar positivo à covid-19 nesta pausa para os compromissos das seleções depois do argentino Lautaro Martínez.



Recorde-se que o Uruguai, que terá o sportinguista Coates entre os eleitos do selecionador Diego Alonso, ocupa nesta altura o quarto lugar da qualificação sul-americana, o último de apuramento direto, com 22 pontos. Está, precisamente, à frente dos dois próximos adversários: o Peru é quinto com 21 pontos e o Chile sexto, com 19.