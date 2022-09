O Uruguai derrotou o Canadá por 2-0, numa partida de preparação para o Campeonato do Mundo de 2022.



A seleção «charrua» resolveu o encontro na primeira parte. De La Cruz, jogador do River Plate, abriu o marcador logo aos seis minutos e mais tarde, aos 33, Darwin Núñez fez o 2-0. Depois de um cruzamento de Luis Suárez, o ex-Benfica ganhou o duelo a um oponente e cabeceou para o fundo da baliza canadiana.



O atacante do Liverpool não marcava desde o dia 15 de agosto ou seja, há mais de um mês. Refira-se que Eustáquio, médio do FC Porto, jogou todo o encontro na seleção do Canadá enquanto que Steven Vitória, defesa do Desp. Chaves, foi substituído a 11 minutos do final. Por sua vez, o «sportinguista» Ugarte foi a jogo pelo Uruguai aos 61 minutos.



O Uruguai é um dos adversários de Portugal o grupo H do Mundial 2022 tal como o Gana e a Coreia do Sul. Por sua vez o Canadá está inserido no grupo F da prova com Bégica, Marrocos e Corácia.



Veja o golo de Darwin: