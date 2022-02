O Uruguai recebeu e venceu na noite de terça-feira (madrugada de quarta-feira em Portugal) a Venezuela, por 4-1, na 16.ª jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2022, num triunfo que valeu a subida ao quarto lugar, de acesso direto à competição que vai decorrer no Qatar.

O primeiro golo do encontro surgiu logo aos 50 segundos, por Rodrigo Bentancur. O 2-0 foi apontado por De Arrascaeta ao minuto 23 e, ainda na primeira parte, Edinson Cavani fez o 3-0 no marcador (45+1m).

Na segunda parte, Luis Suárez fez o 4-0, aos 53 minutos, de grande penalidade, num lance que foi repetido depois de o avançado do Atlético de Madrid ter visto Wuilker Fariñez defender o primeiro castigo máximo, mas de forma irregular.

O 4-1 surgiu ao minuto 67, com Josef Martínez, que entrou para a segunda parte, a fazer o tento da seleção orientada pelo argentino José Pékerman.

Nos comandados de Diego Alonso, o avançado do Benfica, Darwin Núñez, foi suplente utilizado. Entrou aos 67 minutos para o lugar de Cavani e até esteve perto da mão cheia de golos para o Uruguai, numa soberana ocasião negada por Fariñez nos minutos finais. Já Nahuel Ferraresi, defesa do Estoril, fez os 90 minutos nos visitantes.

O defesa uruguaio do Sporting, Sebastián Coates, convocado para esta jornada dupla de qualificação, ficou de fora, depois de situação associada à covid-19.

Os golos do Uruguai-Venezuela:

O Uruguai beneficiou, pouco depois, esta madrugada, do empate no Peru-Equador (1-1), para ultrapassar os peruanos, agora quintos classificados, aproximando-se ainda do terceiro posto dos equatorianos.

Em Lima, o Equador marcou logo aos dois minutos, por Michael Estrada, mas o Peru empatou por Édison Flores, já no segundo tempo, ao minuto 69.

Quando faltam duas jornadas para o fim, a luta pelos dois restantes lugares diretos de apuramento (Brasil e Argentina já tinham garantido a qualificação) está ainda mais ao rubro, até porque o Chile venceu na Bolívia no jogo que abriu a jornada. Também o quinto lugar, de play-off, promete ver luta até ao fim. A jornada teve ainda goleada do Brasil ao Paraguai e a Argentina bateu a Colômbia.

RESULTADOS: 16.ª JORNADA:

Bolívia-Chile, 2-3

Uruguai-Venezuela, 4-1

Argentina-Colômbia, 1-0

Brasil-Paraguai, 4-0

Peru-Equador, 1-1