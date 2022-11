Yassine Bounou estava confirmado no onze de Marrocos para o jogo com a Bélgica. Subiu ao relvado do Estádio Al Thumana, perfilou com os restantes companheiros para escutar o hino, mas logo a seguir foi Munir Mohamedi, habitual suplentes, a comparecer para a habitual foto do onze inicial.

Horas após o jogo, o guarda-redes do Sevilha explicou o sucedido e revelou que não viu sequer a partida que terminou com o triunfo marroquino por 2-0. «Não vi o jogo porque estava no hospital. Lesionei-me no jogo com a Croácia e foi feito tudo para que eu jogasse contra a Bélgica. Fui medicado, mas antes do jogo comecei a sentir tonturas», disse em declarações à SNRT, televisão pública de Marrocos.

Para não ser «queimada» uma substituição bastante provável, a equipa técnica de Marrocos decidiu, à última hora, não fazer alinha Bounou, que antes do jogo foi visto a falar com o árbitro do jogo e com a luva da cabeça e a olhar para baixo durante o hino. «Tomámos a decisão de pôr em jogo o meu amigo Munir e graças a Deus tudo correu bem», referiu.

À beIN Sports, Wali Regragui, selecionador de Marrocos, também abordou o assunto. «Ele sofreu uma pancada no jogo com a Croácia e estava em dúvida. Tentámos até ao último momento, mas depois do aquecimento, mesmo antes do jogo começar, ele não se sentiu bem e teve de ceder o lugar a Munir, que fez um grande jogo», assinalou.