Youssoufa Moukoko tornou-se no jogador mais jovem da Alemanha a jogar num Mundial.

O avançado do Borussia Dortmund foi a jogo nos minutos finais da partida com o Japão, que a Mannschaft perdeu por 2-1, e fixou, aos 18 anos e três dias, um novo registo histórico.

Até esta quarta-feira, 23 de novembro de 2022, o alemão mais jovem de sempre a atuar num Mundial havia sido Karl-Heinz Schnellinger, no Mundial da Suécia em 1958: tinha 19 anos e 72 dias quando alinhou no empate dos germânicos com a Checoslováquia (2-2).

Schnellinger, que tem hoje 83 anos, fica sem o recorde de precocidade 64 anos depois de o estabelecer.

Destaque ainda para Jamal Musiala: titular na partida com o Japão, entrou também nesta quarta-feira para o pódio dos alemães mais jovens de sempre em Mundiais. Com 19 anos e 270 dias, chegou a ser o segundo atrás de Schellinger, mas a entrada de Moukoko em jogo relegou-o para o lugar mais baixo do pódio.

