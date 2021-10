A seleção angolana, orientada pelo português Pedro Gonçalves, venceu esta sexta-feira o Gabão, por 3-1, em encontro referente ao Grupo F da qualificação africana para o Campeonato do Mundo de 2022.



Em Luanda, Zini (24m), Ary Papel (56m) e Jonathan Buatu (90+1) marcaram os golos dos Palancas Negras. Axel Meye (82m) apontou o tento de honra do Gabão.



Com esta vitória, os angolanos ascenderam ao terceiro lugar do grupo F, com três pontos, após terem perdido os dois primeiros jogos diante do Egito, por 1-0, e frente à Líbia, pelo mesmo resultado.



O jogo foi atrasado em mais de uma hora e meia porque o Gabão recusou-se a realizar testes à covid-19 em Angola. A seleção visitante apresentou testes com a data de 5 de outubro, realizados no Gabão, que a FIFA acabou por considerar válidos.



A Federação Angolana de Futebol não concordou com a decisão e, através do seu vice-presidente José Carlos Miguel, informou que os Palancas Negras iam jogar sob protesto.