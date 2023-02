A cinco meses do Mundial 2023, três jogadoras retiraram-se da seleção francesa. Marie-Antoinette Kototo, Kadidiatou Diani e Wendi Renard anunciaram as suas decisões esta sexta-feira, com as duas primeiras a deixarem críticas à selecionadora.



Diani e Kototo justificaram o abandono à seleção gaulesa citando «necessárias mudanças» na equipa técnica, que perpetua «um sistema longe do requerido ao mais alto nível». Por sua vez, Renard, capitã das bleus, refere que o coração «sofre», mas deve concentrar-se «na saúde mental», uma vez que já não pode «apoiar o sistema atual».

As três jogadoras aumentam a pressão sobre Corinne Diacre, que tem liderado a seleção e não é diretamente nomeada nas notas divulgadas, mas que é apontada pela imprensa francesa como a responsável, na sequência de críticas de outras antigas internacionais.

Diani, a melhor marcadora do campeonato francês, evoca a saída da capitã, Renard, como uma das razões para agora se «concentrar no clube», mostrando-se disponível para voltar se sucederem mudanças significativas.



Por seu turno, Katoto recorda «os acontecimentos de 2019» quando não foi selecionada para o Campeonato do Mundo em França e a lesão sofrida em 2022, mostrando-se «desalinhada com a gestão da seleção e os valores que transmite».