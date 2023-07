A futebolista portuguesa Kika Nazareth deixou esta segunda-feira uma mensagem de olhos postos no Mundial 2023, depois de ter saído lesionada no jogo de preparação ante Inglaterra, no sábado, situação que ditou alguma preocupação no seio da seleção nacional.

«Gosto de pôr o meu coração à prova. Foi só um susto. O Mundial está à nossa espera», pode ler-se, numa mensagem publicada pela atleta, na rede social Instagram, ao início desta noite.

Aos 47 minutos do jogo ante as inglesas, a jogadora do Benfica esticou-se para tentar chegar à bola num lance dividido com Keira Walsh, apoiou mal o pé direito no relvado e ficou imediatamente caída com queixas.

Kika Nazareth ainda foi assistida pela equipa médica da seleção, mas teve mesmo de ser substituída por Ana Capeta. A caminho do banco de suplentes, a número 20 de Portugal não conseguiu conter as lágrimas e foi consolada pelo staff e pelas colegas.