Portugal atrasou-se na corrida ao Mundial 2023 com uma derrota por 83-69, em Montenegro, na segunda jornada do grupo E da primeir afase de qualificação europeia.



A seleção nacional, que já tinha perdido com a Hungria ronda inaugural, chegou ao intervalo do jogo em desvantagem por 41-36. No entanto, Portual não conseguiu a aproximação na etapa complementar e viu o conjunto montenegrino fugir no marcador.



Portugal chegou a liderar na fase inicial, até aos 6-5, mas a partir daí os anfitriões reagiram e terminaram com dez pontos na frente (24-14).

Um parcial de 7-0 no arranque do segundo período permitiu sonhar com a recuperação (24-21), mas Montenegro respondeu com um 8-0 que lhe permitiu manter uma distância de segurança, entretanto reduzida ao intervalo para os 41-36, na melhor fase da equipa de Mário Gomes.

Portugal partiu para o último período com oito pontos de atraso (64-56), acabando por perder por 14. Daniel Relvão, com 16 pontos, foi o melhor marcador luso, enquanto o mais eficaz de Montenegro foi Justin Cobbs.

Com duas derrotas em grupo que apura três, Portugal está em último. A França lidera com duas vitórias enquanto Montenegro é segundo classificado e a Hungria ocupa o terceiro posto.



Ficha de jogo:

Árbitros: Manuel Mazzoni, Vilius Maciulaitis eSergei Beliakov.

Montenegro (83): Justin Cobbs (22), Dino Radoncic (7), Radosav Spasojevic (8), Zoran Nikolic (11) e Fedor Zugic (3). Jogaram ainda Vladimir Mihailovic (16), Nikola Pavlicevic (3), Andrija Slavkovic, Nemanja Radovic (13) e Filip Barovic.

Treinador: Bosko Radovic.

Portugal (69): Diogo Brito (13), Diogo Ventura (14), Miguel Queiroz (3), Pedro Bastos (2)e Sasa Borovnjak (1). Jogaram ainda Vladyslav Voytso (3), José Barbosa (5), Sérgio Silva, , Francisco Amarante (10), Gonçalo Delgado (2), Daniel Relvão (16) e Francisco Amiel.

Treinador: Mário Gomes.

Marcha do marcador: 24-14 (10 minutos), 41-36 (intervalo), 54-56 (30 minutos), 83-69 (resultado final).