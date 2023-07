Pela fresquinha em Portugal, ao princípio da noite na Nova Zelândia.

Nesta terça-feira, a partir das 08h00 da manhã, a Seleção Nacional feminina vai tentar voltar a fazer história. Depois de garantida a primeira participação num Mundial e de assegurada a primeira vitória na prova (contra o Vietname), as comandadas de Francisco Neto vão tentar escalar o Evereste do futebol feminino: vencer a seleção dos Estados Unidos, bicampeã do Mundo.

Portugal chega à última jornada do Grupo E com três pontos, menos um do que as norte-americanas e do que os Países Baixos.

Um empate até poderia chegar às «navegadoras», mas ninguém acredita que as neerlandesas percam no outro jogo do grupo diante do frágil Vietname. Por isso, deverá ser mesmo preciso um feito histórico: bater as norte-americanas pela primeira vez na história.

O Maisfutebol vai estar de olhos postos num dos jogos mais importantes da história da Seleção Nacional feminina. Acredite! Sonhe connosco!