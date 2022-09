A seleção feminina de futebol de Portugal vai receber a Bélgica em Vizela, a 6 de outubro, na primeira ronda do play-off europeu de apuramento para o Mundial de 2023, confirmou este sábado a Federação Portuguesa de Futebol.

O jogo tem apito inicial marcado para as 18 horas, no Estádio do FC Vizela, o mesmo palco onde Portugal venceu a Turquia na passada terça-feira, por 4-0, para garantir a presença no play-off.

Caso vença a Bélgica, Portugal vai receber a Islândia, na segunda ronda do play-off, a 11 de outubro, no Estádio Municipal Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, igualmente a partir das 18 horas, informou ainda a FPF.

Para alcançar inédita presença no Mundial, Portugal terá de ultrapassar as duas rondas, sendo que, dos três vencedores da segunda, os dois melhores (pontos na fase de grupos obtidos ante o primeiro, terceiro, quarto e quinto, mais segunda ronda) seguem para a fase final e o pior para um play-off Intercontinental.

Neste play-off, que decorrerá na Nova Zelândia (17 a 23 de fevereiro de 2023) e selará as últimas três vagas, já estão China Taipé, Tailândia, Camarões, Senegal, Papua Nova Guiné, Haiti, Panamá, Chile e Paraguai, faltando a representante da UEFA.

Para a fase final, estão definidas 27 das 32 seleções, sendo nove representes da Europa: Suécia, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemanha, França, Países Baixos e Itália. As outras formações já qualificadas são as anfitriãs Austrália e Nova Zelândia, mais China, Japão, Filipinas, Coreia do Sul e Vietname (Ásia), Marrocos, Nigéria, África do Sul e Zâmbia (África), Canadá, Costa Rica, Jamaica e Estados Unidos (CONCACAF) e Argentina, Brasil e Colômbia (América do Sul).

O Mundial de 2023 realiza-se na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.