Os Países Baixos golearam esta terça-feira a Malta, por 8-0, em jogo referente à qualificação para o Mundial 2026.

Memphis Depay (9m e 16m), Van Dijk (20m), Xavi Simons (61m), Malen (74m e 80m), Noah Lang (78m) e Micky van de Ven (90+2m) marcaram os golos da partida.

No outro jogo do Grupo G, a Finlândia venceu na receção à Polónia.

Com este resultado, a Finlândia está em primeiro lugar do grupo com sete pontos em quatro jogos. Os Países Baixos seguem em segundo com seis pontos em dois jogos. A Polónia está em terceiro, com seis pontos, em três jogos, os mesmos que a Lituânia (dois pontos). Malta segue em último, com um ponto em quatro partidas.

No Grupo H, a Roménia bateu o Chipre, por 2-0, e está em terceiro lugar, com seis pontos. A Áustria atropelou São Marino (4-0), seguindo em segundo lugar, com seis pontos.

Por fim, no Grupo K, a Sérvia venceu a Andorra com hat-trick de Mitrovic e subiu à terceira posição, com quatro pontos arrecadados. A Albânia, segundo lugar, com cinco pontos, empatou na visita à Letónia (1-1).

