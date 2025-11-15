A emocionante noite no grupo F de apuramento para o Mundial 2026 deixou tudo em aberto para o decisivo Escócia-Dinamarca da última jornada, na próxima terça-feira. Os dinamarqueses sofreram um valente susto, mas salvaram o empate na receção à Bielorrússia (2-2) – que chegou a Copenhaga sem pontos e após uma viagem conturbada – enquanto a Escócia perdeu por 3-2 na Grécia, mas esteve bem perto de pontuar depois de ter estado a perder por 3-0.

Contas feitas, a Dinamarca deixou escapar uma claríssima oportunidade de poder até perder na Escócia, mas isolou-se na liderança, com 11 pontos, mais um do que os escoceses, que têm 10. A Grécia, que já estava afastada matematicamente do apuramento, soma seis e a Bielorrússia um.

Bielorrússia choca o Parken (e foram precisos Hjulmand e Froholdt)

Sem Morten Hjulmand (Sporting) e Victor Froholdt (FC Porto) no onze inicial, a Dinamarca chegou à vantagem aos 11 minutos, com um golo de Mikkel Damsgaard.

O mais difícil parecia feito e, na Grécia, os helénicos iam ajudando com a vantagem de 1-0 ao intervalo ante a Escócia. Porém, como isto mudou na segunda parte!

Os bielorrussos chocaram o Parken em três minutos, com Valeri Gromyko a fazer o empate (62m) e Nikita Demchenko (65m) a assinar o 1-2 no marcador. Pouco depois, Hjulmand e Froholdt foram lançados a jogo, assim como Mika Biereth, aos 70 minutos. E os dinamarqueses chegariam mesmo ao golo, por Gustav Isaksen, evitando a derrota, ao minuto 79.

Pavlidis sai lesionado e escoceses esbarram em Vlachodimos

No estádio Georgios Karaiskakis, no Pireu, a Grécia chegou à vantagem por Bakasetas (7m) na primeira parte e, na segunda, Karetsas (57m) e Tzolis (63m) aumentaram para 3-0, com o terceiro golo a surgir por volta da altura da reviravolta bielorrussa em Copenhaga.

Porém, a Escócia ainda teve forças, reagiu bem… e quase empatou. Gannon-Doak reduziu para 3-1 (65m) e Christie fez o 3-2 (70m). E o ex-Benfica Odysseas Vlachodimos revelar-se-ia, poucos minutos depois, fundamental para evitar o 3-3, com uma grande defesa perante Scott McTominay. A seleção da casa, que teve Vagiannidis e Pavlidis a titulares – o avançado do Benfica saiu lesionado – ainda teve Bakasetas expulso (84m) mas segurou a vantagem.

Na terça-feira, na luta pelo apuramento direto, a Dinamarca precisa de não perder para festejar a qualificação e a Escócia está obrigada a ganhar. Caso contrário, vai ao play-off.