A Colômbia confirmou o favoritismo e garantiu um lugar nos oitavos de final do Mundial 2026, ao vencer o Gana, de Carlos Queiroz, por 1-0, na última partida dos 16 avos de final. Um golo de Jhon Arias, aos 14 minutos, decidiu o encontro disputado em Kansas City, e colocou os sul-americanos no caminho da Suíça.

A equipa colombiana entrou melhor depois de um susto inicial, quando Thomas Partey esteve perto de inaugurar o marcador para o Gana logo nos primeiros minutos. A resposta surgiu rapidamente e contou com um toque português.

Chamado ao jogo ainda antes dos dez minutos, devido à lesão de Jhon Córdoba, Luis Suárez precisou de apenas seis minutos em campo para fazer a diferença. O avançado do Sporting cruzou da direita na sequência de uma jogada de insistência e encontrou Jhon Arias (14m), que finalizou para o único golo da partida.

A partir daí, a Colômbia assumiu o controlo do encontro e criou várias oportunidades para ampliar a vantagem. Luis Díaz ficou perto do segundo ainda antes do intervalo, enquanto Lawrence Ati-Zigi, regressado após lesão, ia adiando um resultado mais pesado com um conjunto de intervenções decisivas.

Na segunda parte, Richard Ríos, médio do Benfica, entrou para o lugar de James Rodríguez e ajudou a manter a superioridade colombiana. Gustavo Puerta, Luis Díaz, Davinson Sánchez e o próprio Ríos testaram novamente Ati-Zigi, que foi o principal responsável por manter o Gana vivo até ao apito final.

Do outro lado, a formação orientada por Carlos Queiroz revelou muitas dificuldades para criar perigo. Depois da oportunidade de Thomas Partey no arranque, os africanos praticamente desapareceram do jogo em termos ofensivos e terminaram o encontro sem conseguir enquadrar qualquer remate com a baliza colombiana.

A Colômbia, que vinha de um empate sem golos frente a Portugal na fase de grupos, regressa assim às vitórias em jogos a eliminar de um Campeonato do Mundo pela primeira vez em 12 anos. Nos oitavos de final, os 'cafeteros' medem forças com a Suíça, na próxima terça-feira, em Vancouver.

Para Carlos Queiroz, termina mais uma campanha mundialista antes dos oitavos de final. O técnico português, que orientou a Colômbia entre 2019 e 2020, não conseguiu levar o Gana mais longe e despede-se da quinta fase final consecutiva em que participou.

O Momento: assistência de Suárez para o golo

Recém entrado devido à lesão de Jhon Córdoba, logo aos oito minutos, o avançado do Sporting precisou de poucos minutos para deixar a marca no encontro, oferecendo o golo da vitória a Jhon Arias com um cruzamento preciso pela direita.

A Figura: Lawrence Ati-Zigi

Apesar da eliminação do Gana, o guarda-redes foi o melhor elemento da equipa africana. Evitou um resultado mais pesado com várias defesas de elevado nível perante Luis Díaz, Johan Mojica, Davinson Sánchez e Richard Ríos, mantendo a incerteza no marcador até aos instantes finais.