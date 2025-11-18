Portugal está apurado para o Mundial 2026, assim como mais 33 seleções, faltando apurar, nesta altura, mais 14 nações para a prova. E a Seleção Nacional, que vai ficar no pote 1 para o sorteio, já sabe alguns dos possíveis adversários e também oponentes que não vai encontrar na fase de grupos.

O sorteio está agendado para 5 de dezembro e a constituição dos potes tem como base a classificação do ranking FIFA, cuja próxima atualização, marcada esta quarta-feira, dia 19, vai ser determinante para o sorteio. Portugal, quinto do ranking FIFA, tendo ganho à Arménia, não corre o risco de cair posições suficientes que lhe retirem posto no Pote 1. Deverá, em princípio, ser apenas ultrapassado pelo Brasil, atual sexto.

Ora, México, Estados Unidos e Canadá, na qualidade de anfitriões da prova, também integram o Pote 1, assim como Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Países Baixos e Alemanha: estas seis seleções já garantiram a qualificação direta e têm assegurada a presença neste pote para efeitos de sorteio. Espanha e Bélgica, que fecham esta noite os respetivos grupos na qualificação europeia, devem selar as duas vagas ainda em aberto para o Pote 1. E, assim sendo, Portugal evita vários adversários de peso logo na fase inicial do torneio.

O que se segue, nos restantes potes (cada um dos quatro tem 12 seleções cada) tem ainda algumas incógnitas. Sobretudo porque, ao contrário do Mundial 2022 no Qatar, no qual não se conheciam três das seleções à data do sorteio, desta vez são seis as seleções desconhecidas durante o sorteio: quatro destas sairão dos play-offs da UEFA e as outras duas dos play-offs intercontinentais, ambos agendados para março de 2026.

E a propósito disso, não sendo ainda oficial, é nesta altura uma forte possibilidade a FIFA mudar os critérios para o sorteio. Se em 2022 as seleções que disputaram os play-offs foram automaticamente alocadas ao pote 4, para o sorteio do Mundial 2026 deverá ser tido em conta o ranking da seleção mais bem colocada em cada caminho dos play-offs.

Confuso? Se sim ou não, damos um exemplo: a Itália, que vai disputar os play-offs da UEFA, poderá assim, se se apurar, entrar não no Pote 4 (seria assim em 2022), mas sim – e tendo em conta o que deverá ser a atualização do ranking FIFA na quarta-feira – entrar no Pote 2 se vencer o seu caminho no play-off. Se não o vencer… beneficia do seu ranking outra seleção que ganhe o caminho em que esteja a Itália.

Quanto às seleções já apuradas, há ainda algumas incertezas sobre em que pote poderão entrar. Equador e Austrália são disso bons exemplos: para já, têm o Pote 3 como certo, mas podem saltar para o Pote 2. Para isso, o Equador espera que, de entre Suíça, Dinamarca ou Áustria, uma delas não se apure diretamente esta noite. A Austrália precisa de dois insucessos entre aquelas três seleções europeias. A Croácia ainda pode sonhar com o Pote 1, mas para isso tem de esperar que a Bélgica perca com o Liechtenstein e perca para País de Gales ou Macedónia do Norte o primeiro lugar e consequente apuramento direto.

Mais oito seleções conhecidas esta terça-feira

A definição dos potes vai ganhar ainda mais forma esta terça-feira, com a atribuição das últimas oito vagas diretas antes do sorteio. De Suíça/Kosovo, Dinamarca/Escócia, Espanha/Turquia, Áustria/Bósnia, Bélgica/País de Gales/Macedónia do Norte, Panamá/Suriname, Jamaica/Curaçau e Haiti/Costa Rica/Honduras saem mais oito seleções qualificadas. Depois, resta esperar pelas seis dos play-offs em março do próximo ano.

As condicionantes para o sorteio

Ainda antes do sorteio, México (grupo A), Canadá (grupo B) e EUA (grupo C) já foram colocados em grupos e, à exceção da UEFA, que terá mais seleções do que o número de grupos, não pode haver nações da mesma confederação num mesmo grupo. No caso das seleções da UEFA, só pode haver, no máximo, duas num grupo.

OS POTES PARA O SORTEIO (provisórios e de acordo com a forte possibilidade de a FIFA mudar os critérios quanto às equipas do play-off):

Pote 1:

México

EUA

Canadá

Argentina

França

Inglaterra

Brasil

PORTUGAL

Países Baixos

Alemanha

Pote 2:

Croácia*

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Japão

Senegal

Irão

Coreia do Sul

Pote 3:

Equador**

Austrália**

Noruega

Egito

Argélia

Paraguai

Tunísia

Costa do Marfim

Pote 4:

Qatar***

Uzbeqistão***

Arábia Saudita***

África do Sul

Jordânia

Cabo Verde

Gana

Nova Zelândia

*ainda pode ser Pote 1

**ainda pode ser Pote 2

***ainda pode ser Pote 3