É oficial, Manuel Neuer vai estar presente no Mundial 2026. Julian Nagelsmann anunciou, esta quinta-feira, os 26 jogadores escolhidos para representar a Alemanha no Campeonato do Mundo.

Os anos não passam pelo guarda-redes do Bayern Munique. Depois de há poucos dias ter renovado com o campeão alemão, Manuel Neuer prepara-se para disputar o seu quinto Mundial, competição que já venceu em 2014, naquele que marca o regresso do jogador às convocatórias da Mannschaft. As duas maiores ausências são os lesionados Marc-André Ter e Serge Gnabry.

A Alemanha, recorde-se, está no Grupo E, juntamente com Curaçau, Equador e Costa do Marfim.

Veja a convocatória completa:

Guarda-redes: Manuel Neuer, Oliver Baumann e Nubel;

Defesas: Kimmich, Malick Thiaw, Schlotterbeck, Tah, Anton, Rudiger, David Raum e Nathaniel Brown;

Médios: Pavlovic, Nmecha, Goretzka, Angelo Stiller, Amiri, Musiala, Lennart Karl e Pascal Gross;

Avançados: Leroy Sané, Jamie Leweling, Wirtz, Havertz, Woltemade, Undav e Maximilian Beier.

