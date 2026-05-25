Foi divulgada nesta segunda-feira a lista de convocados de Luis De la Fuente para o Mundial 2026. Não há nenhum jogador que atue em clubes portugueses na lista. Outro fator que chama a atenção é a ausência de jogadores do Real Madrid.

«É tal o nível dos jogadores de Espanha que podíamos fazer outra seleção», afirmou o selecionador espanhol na apresentação dos convocados. 

Além da lista de 26 jogadores abaixo, De La Fuente afirmou que Marc Bernal, Javi Rodriguez, Leo Román, Gonzalo García, Joan Martín e Javi Guerra poderão ser chamados caso haja uma lesão. 

Guarda-redes: Unai Simón, David Raya e Joan García.

Defesas: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Marcos Llorente e Pedro Porro.

Médios: Mikel Merino, Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Rodri, Alex Baena e Mikel Merino.

Avançados: Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Múñoz e Lamine Yamal.

[Notícia em atualização]

