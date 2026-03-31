Terminou o jejum de Mundias para a Bósnia de Dedic. O lateral do Benfica foi totalista na receção à Itália (1-1, 4-1 após desempate por penáltis), num duelo intenso e com mais de 120 minutos.

Na noite desta terça-feira, o avançado Moise Kean entregou a vantagem aos italianos aos 15 minutos, mas a expulsão do defesa Bastoni complicou a missão dos pupilos de Gattuso a partir do minuto 41.

De tal forma que o avançado Tabakovic reforçou a festa em Zenica aos 79 minutos, quando restabeleceu a igualdade.

Até aos penáltis, a Itália raramente atacou, confiando à linha defensiva e a Donnarumma a manutenção do empate. De notar que o guardião até interveio fora da área, arriscando-se no alívio do perigo e com a tentativa de lançar contra-ataques.

No decisivo desempate, Esposito e Cristante – ex-Benfica – erraram, pelo que Bajraktarevic encarregou-se de soltar a euforia.

A BÓSNIA E HERZEGOVINA ELIMINA ITÁLIA E VAI AO MUNDIAL FIFA 2026 😱

Os tetracampeões do mundo perderam nas grandes penalidades e falham a competição pela 3ª vez consecutiva 😵😵😵#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #UEFAEuropeanQualifiers #BósniaeHerzegovina #Itália pic.twitter.com/T7sTuqg4Gf — sport tv (@sporttvportugal) March 31, 2026

Assim, a Bósnia avança para o segundo Mundial da sua história, depois do Brasil, em 2014. Por sua vez, a Itália – campeã do Mundo em 1934, 1938, 1982 e 2006 – prolonga o maior jejum da sua história, não participando num Mundial desde 2014.

No Mundial 2026, a Bósnia vai defrontar Suíça, Qatar e Canadá no Grupo B.