VÍDEO: Gyökeres decide duelo com Polónia e Suécia atinge o Mundial 2026
Trio polaco do FC Porto esteve em ação. Ex-Sporting decidiu em cima do minuto 90
Trio polaco do FC Porto esteve em ação. Ex-Sporting decidiu em cima do minuto 90
A Suécia carimbou o regresso a Mundiais na sequência de um duelo frenético com a Polónia (3-2). Na noite desta terça-feira, em Estocolmo, Gyökeres, Lindelöf e Lagerbielke – defesa do Sp. Braga – foram titulares nos suecos, enquanto Bednarek e Kiwior começaram de início nos polacos. Por sua vez, o extremo Pietuszewski foi aposta nos visitantes durante a segunda parte.
Num jogo de parada e resposta, o extremo Elanga inaugurou o marcador aos 19 minutos, a favor da Suécia, enquanto o médio Zalewski restabeleceu o empate aos 33m.
Antes do intervalo, aos 43m, Lagerbielke estreou-se a marcar pela Suécia em jogos oficiais.
Na etapa complementar, o avançado Swiderski aplicou o 2-2 aos 55 minutos, mas Gyökeres soltou a euforia aos 88 minutos, depois de uma defesa apertada de Grabara e de um remate ao poste. Assim, o ex-Sporting apontou quatro golos nos dois jogos pela seleção, contra Ucrânia e Polónia.
O triunfo em Estocolmo lança a Suécia para o Mundial 2026, prova na qual vai integrar o Grupo F, na companhia de Países Baixos, Japão e Tunísia.
Os suecos não disputavam um Mundial desde 2018, quando alcançaram os “quartos” na Rússia, sendo eliminados pela Inglaterra. As melhores campanhas da Suécia remontam aos Estados Unidos (1994), com o terceiro lugar, e à final perdida para o Brasil em casa (1958).
De resto, a Suécia participou nos Mundiais de 1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006 e 2018.