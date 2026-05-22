Yaya Sithole, médio do Tondela, integra a lista de 32 jogadores pré-convocados da África do Sul para o Mundial 2026.

O selecionador Hugo Broos divulgou, esta sexta-feira, uma lista provisória de atletas que ainda podem representar a Seleção no Campeonato do Mundo que se realiza nos Estados Unidos, México e Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Esta será a primeira vez que a África do Sul participa na competição, desde que a sediou, em 2010. Os 26 convocados por Hugo Broos vão ser conhecidos na próxima quarta-feira, sendo que pela frente terão México, Coreia do Sul e Chéquia, equipas que integram o Grupo A.

