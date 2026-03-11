Depois de o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ter anunciado a permissão da seleção do Irão para entrar nos EUA para competir no Mundial 2026 de futebol, após reunir com o presidente norte-americano Donald Trump, o ministro do desporto iraniano, Ahmad Donyamali, deixou claro que não há condições para a equipa iraniana ir à competição.

«Desde que este governo corrupto assassinou o nosso líder, não temos condições para participar na Campeonato do Mundo», afirmou Donyamali, em entrevista à agência DPA.

«Devido às medidas maliciosas tomadas contra o Irão, fomos forçados a lidar com duas guerras no espaço de oito ou nove meses e milhares de compatriotas foram assassinados. Por isso, não temos possibilidade de participar nestas circunstâncias», prosseguiu.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o aiatola Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

Em resposta, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre, Azerbaijão e na Turquia.

Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, é o novo líder supremo do Irão.

