A seleção alemã anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para os próximos encontros do apuramento para o Mundial 2026, com dois jogos decisivos contra Luxemburgo e Irlanda do Norte.

O selecionador Julian Nagelsmann vê-se obrigado a prescindir de Antonio Rüdiger, lesionado no músculo da coxa e afastado dos relvados até, pelo menos, meados de dezembro.

Em contrapartida, a grande novidade é a inclusão de Nathaniel Brown, central do Eintracht Frankfurt, que recebe a sua primeira chamada à seleção principal depois de ter sido vice-campeão europeu sub-21 este verão.

Além de Brown, regressam também Jonathan Burkardt, Aleksandar Pavlovic, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha e Ridle Baku.

A Alemanha joga em casa com Luxemburgo no dia 10 de outubro, em Sinsheim, antes de viajar até Belfast para defrontar a Irlanda do Norte a 13 de outubro.

