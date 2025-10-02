Alemanha: com Rüdiger lesionado, Nagelsmann promove a estreia de Brown
Defesa de 22 anos do Eintracht Frankfurt foi vice-campeão europeu no escalão de sub-21
A seleção alemã anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para os próximos encontros do apuramento para o Mundial 2026, com dois jogos decisivos contra Luxemburgo e Irlanda do Norte.
O selecionador Julian Nagelsmann vê-se obrigado a prescindir de Antonio Rüdiger, lesionado no músculo da coxa e afastado dos relvados até, pelo menos, meados de dezembro.
Em contrapartida, a grande novidade é a inclusão de Nathaniel Brown, central do Eintracht Frankfurt, que recebe a sua primeira chamada à seleção principal depois de ter sido vice-campeão europeu sub-21 este verão.
Além de Brown, regressam também Jonathan Burkardt, Aleksandar Pavlovic, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha e Ridle Baku.
A Alemanha joga em casa com Luxemburgo no dia 10 de outubro, em Sinsheim, antes de viajar até Belfast para defrontar a Irlanda do Norte a 13 de outubro.
Unser Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und in Nordirland 🇩🇪#dfbteam pic.twitter.com/xmzkgIduWI— DFB-Team (@DFB_Team) October 2, 2025
