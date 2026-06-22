Confirma-se o pior cenário para Nico Schlotterbeck: o defesa-central alemão vai falhar o resto do Mundial 2026.

Os exames realizados pelo staff da seleção germânica confirmaram a rutura nos ligamentos mediais do tornozelo. É expectável que o canhoto do Borussia Dortmund fique de fora dos relvados nos próximos dois meses e, assim sendo, não vai jogar mais neste Mundial.

Schlotterbeck lesionou-se por volta do primeiro quarto de hora na vitória da Alemanha sobre a Costa do Marfim (2-1) e teve de ser rendido por Antonio Rüdiger. No final da partida, Julian Nagelsmann já temia que pudesse ser algo grave.