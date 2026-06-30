O antigo avançado alemão Jürgen Klinsmann deixou duras criticas à seleção alemã, após a eliminação do Campeonato do Mundo diante o Paraguai, nas grandes penalidades, nesta madrugada.

O campeão mundial de 1990, em declarações à ESPN, considerou uma «vergonha» o sucedido e sublinhou a responsabilização de toda a Federação Alemã de Futebol.

«A forma como fomos eliminados esta noite é devastadora, uma vergonha, algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava», começou por dizer.

«A responsabilidade é de todos. Desde o staff e a federação, a cada um dos 26 jogadores convocados. Todos contribuíram para este desastre. Tudo, de alto a baixo, deve ser questionado e discutido. É claro que haverá consequências, sejam elas quais forem», acrescentou.

Klinsmann questionou a preparação da equipa e reconheceu a excelente forma física do Paraguai.

«A forma como fomos eliminados é uma enorme deceção. A equipa não estava preparada para assumir o controlo durante os 120 minutos. Faltou energia, não foram decisivos nem agressivos o suficiente para enfrentar uma seleção paraguaia muito forte», concluiu o antigo campeão do mundo.