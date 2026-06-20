Mundial 2026: Alemanha-Costa do Marfim, 2-1 (crónica)
Imperou a lei do mais forte e o «pé quente» Undav
Imperou a lei do mais forte e o «pé quente» Undav
Foi sofrido, foi com uma reviravolta, mas a Alemanha garantiu uma vaga nos 16 avos do Mundial 2026. Num jogo em que esteve a perder a grande maioria do tempo frente à Costa do Marfim, o «super suplente» Undav entrou em campo para resolver.
Konan, lateral do Gil Vicente, alinhou de iniciou pela Costa do Marfim. Já Diomande (Sporting) e Fofana (FC Porto) começaram no banco da equipa africana.
A Alemanha, clara favorita para vencer o jogo, entrou na partida logo a deixar um aviso, embora que sem pontaria.
Havertz, avançado do Arsenal, atirou de primeiro à entrada da área, mas o remate saiu por cima. O perigo estava por vir pelo mesmo interveniente. Kimmich serviu Havertz que, de cabeça, obrigou Fofana a uma bela defesa.
Pouco depois, a Alemanha chegou mesmo a fazer o golo... que acabou por ser invalidado. Na sequência de um canto, Fofana tentou agarrar o esférico, mas sofreu falta de Pavlovic.
O golo surgiu para o lado inverso. Num ataque desenhado pelo lado esquerdo, Diomande serviu Diallo. O jogador do Manchester United atirou contra um defesa. Na recarga, Kessie desviou para o golo.
Costa do Marfim na frente em Toronto 🇨🇮
Yan Diomandé criou a jogada que Kessie finalizou 🫡#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Alemanha #CostadoMarfim #betano pic.twitter.com/ovqzciydTx
— sport tv (@sporttvportugal) June 20, 2026
A Costa do Marfim, que até antão apostava em contra-ataque, conseguiu respirar com bola em posse após o golo. Porém, a Alemanha conseguiu fazer o o golo... que voltou a ser anulado. Desta vez por falta sobre Kossounou.
O jogo foi então para intervalo com surpresa em Toronto.
Ao intervalo, Nagelsmann fez apenas uma mexida: Schlotterbeck, lesionado, saiu para dar lugar a Rudiger.
Esperava-se uma Alemanha atrás do prejuízo. Mas, na verdade, foi a Costa do Marfim quem entrou melhor no segundo tempo. Nomes como Kessie, Inao Oulai e Diomande iam assustando a baliza à guarda de Neuer, sem mexer no marcador.
A mexida chegou, na verdade, com nomes do banco. Já estava ultrapassado a hora de jogo quando Amiri, recém-entrado, serviu Undav, que também tinha acabado de sair do banco.
O avançado de 25 anos, que marcou 25 golos e 14 assistências pelo Estugarda na presente época, deu continuidade à estreia com golo e desviou para o empate.
Undav entrou para fazer o empate alemão 🇩🇪#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Alemanha #CostadoMarfim #betano pic.twitter.com/BVD4yCJ4cW— sport tv (@sporttvportugal) June 20, 2026
Não se ficaria por aqui. Aliás, revelou-se decisivo. Já em tempo de compensação, Nmecha, uma das revelações da seleção alemã no Mundial, fez um passe a rasgar para o avançado do Estugarda.
Undav não precisou de muito. Recebeu, rodou e atirou para golo. Simples e eficaz – para completar a reviravolta. No final, imperou a lei do mais forte.
Com este triunfo sofrido, a Alemanha garante uma vaga nos 16 avos da competição.
Undav virou o jogo de pernas para o ar 🙃— sport tv (@sporttvportugal) June 20, 2026
Bis do ponta-de-lança valeu a reviravolta alemã 🇩🇪#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Alemanha #CostadoMarfim #betano pic.twitter.com/6Z7CLRYRyh
O MOMENTO: as entradas de Amiri e Undav
Nagelsmann acertou a aposta. Fez entrar Amiri e Undav, que desenharam o primeiro golo alemão. Precisaram de pouco tempo, na verdade, para empatar o jogo. Depois de uma entrada forte da Costa do Marfim no segundo tempo, a energia trazida por esta dupla que veio do banco mudou completamente o rumo do jogo.
FIGURA: Deniz Undav (Estugarda)
Suplentes de luxo no futebol não são novidade, mas nunca deixam de ser surpreendentes. Entrou aos 60 minutos e mostrou-se decisivo com mais dois golos e a vitória no bolso. Não precisou de muitas oportunidades. Do pouco que recebeu, foi simples e eficaz – como só os grandes ponta-de-lanças sabem fazer.